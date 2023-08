Mountain bike | Mondiali 2023 | trionfa Tom Pidcock | settimo Luca Braidot | van der Poel caduto

(Di sabato 12 agosto 2023) Dopo le Olimpiadi anche iper Tom. Un palmares da sogno per il britannico che va a prendersi il titolo iridato in quel di Glasgow nel cross country di. Gara spettacolare e ricca di colpi di scena in terra scozzese. Pronti, via e caduta per Mathieu van derche deve subito dire addio alle possibilità di vittoria con il ritiro. Tra i primi ad allungare c’è il fenomeno della disciplina Nino Schurter, ma poi prende in mano la situazione: il britannico campione olimpico riesce a fare il vuoto ad un paio di giri dal termine e va via definitivamente verso la vittoria. Alle sue spalle un rimontante Samuel Gaze (neozelandese già vincitore dello short track) e lo stesso Schurter di bronzo. Nella top-5 Victor Koretzky e Vlad Dascalu. In casa Italia ...

La regina del cross country è ancora Pauline Ferrand - Prevot . La francese si aggiudica la gara ai Mondiali 2023 di Glasgow, bissando il successo nello short track di qualche giorno fa. Nessuna come ...Niente titolo mondiale in tre discipline differenti nella stessa stagione per Mathieu Van der Poel . Il fenomeno olandese, impegnato nel cross country dia Glasgow, è infatti caduto e ha deciso di ritirarsi. Fatale una curva che ha visto la ruota anteriore perdere aderenza con la ghiaia. Non si segnalano però infortuni gravi per l'...

