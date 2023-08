Mountain bike | Mondiali 2023 | la legge di Pauline Ferrand-Prevot! La francese si conferma nel cross country | Berta è settima

(Di sabato 12 agosto 2023)-Prevot sisul tetto del mondo. Con una gara letteralmente dominata sul tracciato di Glasgow, lasiCampionessa del Mondo delaidi. Seconda maglia iridata per lei nel giro di tre giorni, dopo aver preso il titolo anche nello short track. Per la 31enne di Reims si tratta del quinto titolo iridato nella specialità olimpica, cifra che le permette di superare in cima alla classifica all-time di successi landa norvegese Gunn-Rita Dahle che rimane invece ferma a quattro. Tra le varie discipline riconosciute dall’UCI, i titoli iridati salgono invece a 12. Seppur durante una stagione in cui non è ...

Mondiali di ciclismo MTB 2023: Mathieu van der Poel, Tom Pidcock e Nino Schurter a caccia di una vittoria storica nella ... Olympics

Oggi sabato 12 agosto va in scena la decima giornata dei Mondiali 2023 di ciclismo. A Glasgow (Gran Bretagna) prosegue la rassegna iridata dedicata a tutte le specialità sulle due ruote, dalla strada ...Glentress è pronta all'ultimo giorno dei Mondiali di mountain bike. Domani sarà il momento delle prove di Cross Country, le ultime di questa competizione iridata. La mattinata del 12 agosto si aprirà ...