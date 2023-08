Mosca | abbattuti 20 droni Kiev vicino alla Crimea Zelensky licenzia tutti i funzionari di reclutamento

(Di sabato 12 agosto 2023) La Russia ha annunciato sabato di aver abbattuto 20ucrainipenisola di. Quattordici sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea e altri sei sono stati soppressi dguerra elettronica, ha riferito il ministero della Difesa su Telegram. Non ci sono state vittime o danni, ha precisato. A, le autorità hanno annunciato venerdì di aver distrutto un drone diretto...

La guerra tra Russia e Ucraina è arrivata al giorno 535. L'invio di droni ucraini sui territori controllati dai russi prosegue. Secondo fonti di Mosca, questa notte sono stati abbattuti 20 droni in Crimea, mentre l'intelligence ucraina avverte che altri droni verranno inviati verso la Russia, come accaduto nelle scorse settimane. A Kiev il governo ha chiuso temporaneamente, nelle scorse ore, molte parti dello spazio aereo per allarme droni con esplosivo.

