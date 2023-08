Morto un 24enne di Varese | era rientrato con la febbre dal Portogallo dopo la Gmg Il padre | “Ipotesi stafilococco | attendiamo l’autopsia”

(Di sabato 12 agosto 2023) Un ragazzo di 24 anni ènel pomeriggio di venerdì 11 agosto mentre era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza. Luca Re Sartù, di Marnate, in provincia di, erada poco daldove aveva partecipato alla Giornata mondiale della Gioventù con il gruppo di giovani dell’oratorio San Luigi dove era catechista. Prima a riportare la notizia è stata La Prealpina, il quotidiano di. Secondo le prime notizie, ilpotrebbe aver contratto una infezione durante il viaggio inla manifestazione cattolica, terminata la Gmg, il giovane, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ha deciso di rimanere per qualche giorno in un campeggio portoghese sull’oceano prima di fare rientro a ...

Marnate, 24enne morto dopo il viaggio a Lisbona La Prealpina

Luca Re Sartù, 24enne della provincia di Varese è morto dopo un viaggio in Portogallo dove si è celebrata la Giornata mondiale della Gioventù ...Il giovane ha iniziato a sentirsi male in Portogallo. Nonostante le cure, non c'è stato niente da fare ...