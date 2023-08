Moreirense vs Porto – probabili formazioni

(Di sabato 12 agosto 2023) Dopo aver perso la corsa al titolo della scorsa stagione e aver iniziato questo campionato con una sconfitta nella Supertaca, ilpunta a un inizio vincente della sua campagna di Ligaghese lunedì 14 agosto, quando incontrerà la. Pur avendo vinto la Taca de Portugal per la 19ª volta a giugno, i Leoni sono stati superati in vetta alla classifica dal Benfica, che li ha battuti nuovamente nel match di mercoledì; i padroni di casa, invece, sono tornati nella massima serie dopo un anno di assenza. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreAl ritorno all’attività agonistica dopo un intenso programma pre-campionato, ...

12 agosto 2023 21:30 Sporting Lisbona vs Vizela Telecronaca: Simone Gamberini 14 agosto 2023 19:45 Moreirense vs Porto Telecronaca: Lorenzo Del Papa 14 agosto 2023 21:45 Boavista vs Benfica

Diretta Moreirense-Porto: dove vederla in tv e live streaming DAZN

Guarda l'esordio stagionale del Porto in Primeira Liga portoghese su DAZN. Primo avversario la Moreirense in trasferta.Con un accordo triennale, DAZN ha acquisito i diritti per trasmettere in diretta streaming le migliori partite della Liga Portugal.