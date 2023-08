Monza-Reggiana | Palladino | “Partita complicata | ma ci teniamo a fare bene e passare il turno”

(Di sabato 12 agosto 2023) “È unaufficiale, arriva dopo un duro lavoro durante il ritiro, quindi a ridosso del campionato e ciovviamente ae ail”. Lo ha detto il tecnico delRaffaele, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la. “Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, quella di mister Nesta, che giocaa calcio e ha grandi individualità – ha aggiunto ai canali ufficiali del club brianzolo -. Ha giocatori comunque che hanno militato in Serie A, sappiamo quindi che sarà una, però noi vogliamoe metterli in difficoltà e cercare diil ...

Il Genoa al prossimo turno sfiderà la vincente dell'incrocio tra. Retegui ha aperto la partita con la rete dell'1 - 0 al primo minuto, poi gli emiliani hanno ribaltato la partita ...Vittoria e qualificazione per il Genoa che sconfigge 4 - 3 il Modena nei trentaduesimi di Coppa Italia e guadagna il passaggio del turno dove sfiderà la vincente di. Protagonista all'esordio in una competizione ufficiale in Italia è Mateo Retegui, che va a segno dopo appena 31 secondi di gioco su assist di Frendrup. Retegui sfiorerà poi il gol ...Questo il programma completo: Bologna - Cesena Verona - Ascoli Lecce - Como Bari - Parma Cosenza - Sassuolo Spezia - Venezia Cagliari - Palermo Udinese - CatanzaroGenoa - Modena ...

Palladino: "La Reggiana è una squadra che gioca bene, ci teniamo a passare il turno" Forza Monza

Il Comune di Monza ha divulgato tutte le info sulla viabilità relative al match di Coppa Italia di domani, alle ore 21:15, tra Monza ...Monza e Reggiana si affronteranno nel match valido per il primo turno di Coppa Italia: info partita, probabili formazioni e streaming gratis ...