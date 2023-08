(Di sabato 12 agosto 2023) Milano, 12 ago. (Adnkronos) - E' uscito da casa malgrado fosse sottoposto agli arresti, con un'auto rubata si è recato in unae, coltello alla mano, si è fatto consegnare l'incasso. E' accaduto a Cogliate, piccolo comune brianzolo, dove un pregiudicato di 65 anni, già noto alle Forze dell'ordine, è stato individuato e. I carabinieri della compagnia di Desio sono intervenuti a seguito di un allarme proveniente da unadel posto; intorno alle 11 di mercoledì scorso ilè entrato in negozio, ha puntato il coltello alla farmacista e si è fatto consegnare l'incasso, pari a circa 700 euro, poi si è dileguato. La farmacista, terrorizzata, ha chiamato il numero di emergenza 112 e sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri che hanno avviato subito i primi ...

Monza: evade dai domiciliari e rapina una farmacia, 65enne arrestato La Gazzetta del Mezzogiorno

Milano, 12 ago. (Adnkronos) - E' uscito da casa malgrado fosse sottoposto agli arresti domiciliari, con un'auto rubata si è recato in una farmacia e, coltello alla mano, si è fatto consegnare l'incass ...