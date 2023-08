Montagna | si infortuna a panchina gigante Saltrio | 70enne recuperata e salvata

(Di sabato 12 agosto 2023) Milano, 12 ago.(Adnkronos) - Una donna di circa 70 anni si èta nel primo pomeriggio di oggi nella zona delladi, nel varesotto. La donna ha riportato un trauma a una caviglia e, non riuscendo a proseguire, ha lanciato una richiesta di aiuto. La centrale ha attivato i tecnici della XIX delegazione Lariana, stazione di Varese del soccorso alpino, con la croce rossa e i vigili del fuoco. I soccorritori -era presente anche un infermiere del Cnsas- hanno raggiunto la donna e hanno effettuato una prima valutazione sanitaria, poi hanno messo in sicurezza la signora e l'hanno trasportata fino all'ambulanza. L'intervento è cominciato intorno a mezzogiorno ed è finito alle 14.30.

Milano, 12 ago. (Adnkronos) – Una donna di circa 70 anni si è infortunata nel primo pomeriggio di oggi nella zona della panchina gigante di Saltrio, nel varesotto. La donna ha riportato un trauma a un ...