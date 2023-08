Monopoli | un bimbo di 4 anni annega in un acquapark

(Di sabato 12 agosto 2023) Altra tragedia in piscina avvenuta in Puglia, dove un bambino di quattroè decedutondo nelle piscine di un. L’di, situato nella Provincia di Bari, si è trasformato nel teatro di una tragedia inaspettata. Un bambino di quattroe mezzo ha perso la vita a causa di unmento, avvenuto all’interno delle piscine del complesso.– Notizie.topSi sospetta che il giovanissimo abbia sbattuto la testa prima di cadere rovinosamente in acqua, ma ora si attende la conclusione delle indagini, per comprendere a pieno le dinamiche di questo infausto incidente. Siamo a 5 tragedie in un mese Giunto al parco con la sua famiglia dalla Provincia di Brindisi, il ...

Proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia diper accertare le cause dell'annegamento avvenuto ieri pomeriggio di un bambino di quattro ... in provincia di Brindisi, dove il...Inutili i tentativi di salvarlo: il bambino è deceduto all'arrivo all'ospedale San Giacomo di. I carabinieri, sul posto, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della struttura per ...Tragedia nel cuore dell'estate pugliese: un parco acquatico a, nella provincia di Bari, è stato teatro di un drammatico incidente in cui un bambino di quattro anni e mezzo ha perso la vita per annegamento. La famiglia, proveniente dalla vicina provincia ...

Monopoli (Bari), bimbo di quattro anni annega in un parco acquatico TGCOM

BARI - Proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Monopoli per accertare le cause dell'annegamento avvenuto ieri pomeriggio ...Dramma all’acquapark Egnazia di Monopoli, in provincia di Bari, dove un bambino di quattro anni e mezzo è annegato. Il piccolo era con la sua famiglia, che risiede in provincia di Brindisi, e stava ut ...