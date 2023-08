Monopoli | morto dopo la caduta in piscina dell’acquapark Aveva quattro anni Indagine dei carabinieri

(Di sabato 12 agosto 2023) Stando a ricostruzioni dell’accaduto il bambino, battuta la testa per cause da dettagliare, è caduto in acqua. Nelladella struttura Egnazia diil bimbo si trovava con la famiglia, di Fasano. È stato soccorso tempestivamente e trasportato all’ospedale “San Giacomo” ma èin conseguenza dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio.. Iindagano per dettagliare cause e dinamica dell’incidente mortale, avvalendosi anche delle immagini delle videocamere. L'articololain

Tragedia a, in provincia di Bari, dove un bambino di quattro anni e mezzo èannegato in una delle piscine dell'Acquapark Egnazia. Un'altra tragedia che si aggiunge alla triste lista di ...Inutili i tentativi di rianimarlo : ènon appena è arrivato all'Ospedale San Giacomo di. Le indagini I carabinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della struttura, ...Un bambino di quattro anni e mezzo ènel pomeriggio in un parco acquatico di, nel Barese. E' accaduto intorno alle 18. Secondo prime ricostruzioni, il piccolo, originario di Fasano, sarebbe annegato in una delle piscine ...

Bambino di 4 anni annega e muore in un acquapark a Monopoli: la tragedia sotto gli occhi dei genitori leggo.it

Stando a ricostruzioni dell’accaduto il bambino, battuta la testa per cause da dettagliare, è caduto in acqua. Nella piscina della struttura Egnazia di Monopoli il bimbo si trovava con la famiglia. È ...Tragedia all’acquapark di Monopoli, a Bari, dove un bimbo è morto annegato dopo essere caduto in piscina. Indagini in corso.