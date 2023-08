Monopoli | malore in mare | morto 45enne Vani i soccorsi con il defibrillatore

... Dogane e" Ufficio delle Dogane di Savona e dai Finanzieri del Gruppo Savona, durante l'... La merce, stivata […] Cronaca Imperia e provincia Camporosso,fatale in mare per l'ex ......perfetta sinergia operativa che contraddistingue l'operato dell'Agenzia delle Dogane e dei... Un uomo di 70 anni ha accusato unquesta mattina in spiaggia. Andato in arresto cardiaco è ...... un gigante per la difesa: Juan Cruz Monteagudo Sport [ 20/07/2023 ]durante gara podistica, ... Nell'estate del 2021 viene acquistato dalma fa successivamente ritorno alla Paganese nel ...

Ha un malore in mare, 45enne muore a Monopoli La Gazzetta del Mezzogiorno

BARI - Un uomo di 45 anni è morto nelle acque antistanti una spiaggia di Monopoli probabilmente in seguito ad un malore improvviso che lo ha colto mentre si trovava in mare. L’uomo, padre di due figli ...Ha avuto un malore in mare ed è morto annegato sotto gli occhi dei figli. E' accaduto a Monopoli, tra Lido Azzurro e Lido Millenium, dove un 46enne che stava nuotando insieme ...