Mondiali femminili | Australia in semifinale | Francia fuori ai rigori!

BRISBANE (AUSTRALIA) - L ' Australia batte la Francia ai calci di rigore e guadagna l'accesso alle semifinali deidi calcio. I tempi regolamentari, disputati al Suncorp Stadium di Brisbane, si erano chiusi a reti ...La sequenza dei rigori di Australia - Francia , partita valevole come per i quarti di finale deidi calcio. Dopo lo 0 - 0 al 90° e ai supplementari sono serviti ben 20 rigori totali per decretare una vincitrice. E a passare il turno è la squadra organizzatrice, che conquista ...L'Australia ha conquistato l'accesso alle semifinali deidi calcio. Le padrone di casa hanno battuto, a Brisbane, la Francia ai calci di rigore dopo che la partita si era chiusa sullo 0 - 0 anche nei tempi supplementari. Decisivo l'errore ...

Spagna storica ai Mondiali femminili ma lo spogliatoio è sempre una polveriera: il CT viene ignorato Sport Fanpage

UEFA Gaming ti offre una varietà di emozionanti giochi Fantasy e Predictor. Crea la tua squadra da sogno in Champions League, pronostica tutti i risultati e sfida i tuoi amici!A Brisbane le padrone di casa vincono per 7-6 e volano in semifinale.ROMA (ITALPRESS) - L'Australia ha battuto ai calci di rigore la Francia e ...