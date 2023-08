Mondiali femminili 2023 | risultati e classifiche

(Di sabato 12 agosto 2023) Tutto pronto per i. La rassegna continentale femminile si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda. Anche le azzurre del Ct Milena Bertolini saranno ai nastri di partenza, inserite nel girone nel G. L’Italia debutterà lunedì 24 luglio contro l’Argentina e a seguire dovrà vedersela contro Svezia (29 luglio) e Sudafrica (2 agosto). Le partite delle azzurre potranno essere seguite sui canali Rai, in particolare su Rai Sport. Le altre partite sono disponibili sulla piattaforma UEFA.TV. Girone A Svizzera 5 Norvegia 4 Nuova Zelanda 4 Filippine 3 Girone B Australia 6 Nigeria 5 Canada 4 Irlanda 1 Girone C Giappone 9 Spagna 6 Zambia 3 Costa Rica 0 Girone D Inghilterra 9 Danimarca 6 Cina 3 Haiti 0 Girone E Olanda 7 Stati Uniti 5 Portogallo 4 Vietnam 0 Girone F Francia 7 Giamaica 5 Brasile 4 Panama 0 Girone ...

Dove vedere in tv e streaming il match valido per i quarti di finale deiBRISBANE - Sabato 12 agosto 2023 , alle ore 09:00 si disputa Australia D - Francia D , incontro valevole ...Dove vedere in tv e streaming il match valido per i quarti di finale deiSYDNEY - Sabato 12 agosto 2023 andrà in scena Inghilterra D - Colombia D , gara valida per i quarti di ...WELLINGTON (NUOVA ZELANDA) - Apoteosi per la Spagna femminile : grazie al 2 - 1 maturato contro la favoritissima Olanda ai quarti, le 'Furie rosse' staccano il pass per la prima storica qualificazione ...

Spagna storica ai Mondiali femminili ma lo spogliatoio è sempre una polveriera: il CT viene ignorato Fanpage.it

Le padrone di casa, con quasi 50mila spettatori sugli spalti, la spuntano dagli undici metri. Le Matildas in semifinale affronteranno la vincente di Inghilterra-Colombia a Sydney, gara in programma me ...Intervistata da "La Stampa", Sara Gama, difensore e capitana delle Juventus Women, commenta l'esclusione dalle convocate per il mondiale femminile, finito male, con ...