Mondiali femminili 2023 | l’Australia batte la Francia dopo una sequenza infinita di rigori | è in semifinale

(Di sabato 12 agosto 2023) Al Suncorp Stadium di Brisbanefa esplodere il pubblico di casa,ailae vola inaidi calcio femminile. Una partita molto equilibrata tra le due squadre, di fatto terminata alla pari sotto ogni voce statistica compresa quella dei gol, ovvero nessuno. Il match non si è sbloccato nei 90 minuti più recupero e non sono bastati neanche i 30? di supplementari per decretare una vincitrice. La mossa nel finale la prova Herve Renard, che in vista deisostituisce l’estremo difensore della Juventus Peyraud-Magnin con il prossimo portiere del Sassuolo, ovvero Solene Durand. RISULTATI E CLASSIFICHE TABELLONE SEMIFINALI Lache ne esce fuori è: la prima chance di vittoria ...

Australia - Francia highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per i quarti di finale del Mondiale femminile.Le padrone di casa, con quasi 50mila spettatori sugli spalti, la spuntano dagli undici metri. Le Matildas in semifinale affronteranno la vincente di Inghilterra-Colombia a Sydney, gara in programma me ...