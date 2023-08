Mondiali ciclismo 2023 | Persico e Balsamo guidano un’Italia orfana di Longo Borghini

(Di sabato 12 agosto 2023) Si terrà domani, domenica 13 agoato, la prova in linea riservata alle donne elite, valida per ididi Glasgow, la gara che chiuderà il programma della rassegna iridata. Nonostante una stagione sfortunata sotto molti punti di vista, l’Italia arriva alla corsa come uno dei team più forti e completi, uno di quelli che dovrà provare ad arginare la corazzata neerlandese. Tra le fila azzurre si farà sentire l’assenza di Elisa. La Campionessa Italiana è stata costretta a rimanere a casa a causa di un infortunio alla coscia sinistra, lasciando un vuoto difficilmente colmabile. Su un percorso come quello di Glasgow,sarebbe stata fondamentale, tanto in ottica individuale quanto di supporto, ruolo che ha meravigliosamente ...

Per 12 secondi il verbanese Filippo Ganna non è riuscito ad agguantare il terzo titolo mondiale nella prova a cronometro elite aidi. Porta quindi a casa un argento. La gara Sulle strade di Glasgow, dopo 47 chilometri molto duri, ad avere la meglio è stato il belga Remco Evenepoel. Secondo Ganna e terzo posto, ...Penultima giornata anche per idia Glasgow, mentre a Toronto e Montreal per il tennis è tempo di semifinali.Si assegnano 3 titoli: 2 nella mountain bike, uno su strada Tre titoli in palio aididi Glasgow 2023 oggi, 12 agosto. Il programma prevede 2 titoli tra le mountain bike (gara elite uomini e donne) e un titolo su strada, con la gara maschile Under 23, con diversi ...

Ciclismo paralimpico. La 52enne di Torre d’Isola conquista un nuovo titolo iridato nella prova in linea. Grande anche Cornegliani, è argento ...Domani è il grande giorno del Mondiale di ciclismo al femminile. Abbiamo visto e rivisto il percorso di Glasgow: paragonandolo soprattutto alla gara maschile sembra impossibile vedere un arrivo compat ...