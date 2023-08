Moglie del killer di Morione ai domiciliari con braccialetto elettronico

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 12 agosto 2023) Coinvolgimento nell’omicidioaicon. Ulteriori sviluppi nelle indagini sul caso L’11 agosto il Tribunale di Torre Annunziata ha convalidato l’arresto in flagranza di reato di G.V., arresto avvenuto martedì 8 agosto, a Boscoreale, dai Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata, per il reato di detenzione illegale di arma da sparo e contestualmente ha emesso una misura cautelare custodiale per il suddetto reato nonché per la ricettazione dell’arma nei confronti della predetta e del marito P.A., già sottoposto, dal 15 luglio scorso, alla custodia cautelare in carcere per la rapina aggravata e l’omicidio i danni del pescivendolo Antonio, commessi in Boscoreale il 23.12.2021. All’esito di una perquisizione domiciliare, ...