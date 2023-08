Pubblichiamo il commento del Presidente di, Rosolino Cicero in merito al pagamento degli ... personale non docente) è determinato in sede di contrattazione di istituto sulla base del fondo......di sistema è stato colpevolmente omesso! Non si è voluto istituire un Fondo integrativo al... Deve essere chiaro che la critica dial CCNL non è segnata da pregiudizio ideologico ma ...Pubblichiamo il commento del Presidente di, Rosolino Cicero in merito al pagamento degli ... personale non docente) è determinato in sede di contrattazione di istituto sulla base del fondo...

MOF, Ancodis: “Grave ritardo nel pagamento dei lavoratori, è stato toccato il fondo” Orizzonte Scuola