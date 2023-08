Milano | fermata la gang degli orologi extra lusso | bottino da 1 | 5 milioni

Leggi su tpi

(Di sabato 12 agosto 2023) Una banda di rapinatori dipreziosi è statadalla polizia. Due cittadini francesi di 34 e 35 anni, di origini algerine, e una cittadina marocchina 42enne, pregiudicati, sono stati posti in stato di fermo dalla Polizia di Stato perché ritenuti a vario titolo i presunti autori di due rapine didal valore eccezionale, tra il mezzo milione e il milione di euro, avvenute a. Le vittime, stando alle indagini, venivano puntate pedinate anche un giorno intero. L’ultima in ordine di tempo, per la quale si contestano i fermi, è stata quella a un turista libico di 43 anni del suoo Richard Mille RM11-02 dal valore stimato di 400/500 mila euro, la sera dello scorso 1° agosto. L’autore materiale della rapina, l’uomo che lo ha aggredito, è però ancora ...