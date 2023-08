Milan | Musah è molto ambizioso | “Il mio modello è Yaya Touré”

... Krunic verso il rinnovo Settimana relativamente tranquilla per il, che dopo gli otto acquisti effettuati tra giugno e luglio (l'ultimo in ordine di tempo è stato, presentato ieri alla ...Le parole del nuovo centrocampista rossonero Yunus, nuovo calciatore del, si è presentato ai tifosi in conferenza stampa; vi riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni del centrocampista, trasmesse suTV: "Gattuso mi ha parlato ...... ma a meno di ipotizzare che Pioli stia scaldando la panchina a Conte, alservirebbe solo per ... Sono entrati tuttavia,, Loftus - Cheek e Reijnders, per cui c'è almeno un centrocampista in ...

Sarà l'ultimo weekend senza partite ufficiali per il Milan. Tra sabato e domenica i rossoneri giocheranno due test amichevoli, prima contro l'Etoile du Sahel e poi contro il Novara. Il match tra la sq ...Il nuovo acquisto del Milan Yunus Musah ha descritto le sue caratteristiche, in cosa deve migliorare e cosa gli sta chiedendo Pioli. Yunus Musah è stato presentato in conferenza stampa, ecco le sue pr ...