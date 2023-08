Milan-Etoile du Sahel 1-0 LIVE | la sblocca Loftus-Cheek su assist di Pulisic

Commenta per primo Ilaffronta l'du Sahel alle 18 a Milanello, in un'amichevole che servirà a Pioli per ultimare gli ultimi test di formazione in vista dell'imminente inizio del campionato. L'allenatore ...Ufficializzata la formazione delper l'amichevole contro l'du Sahel in programma sabato 12 agosto. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha confermato in blocco l'undici visto in campo a Monza per il trofeo Silvio ...Ma dove vedere il match in tv e streamingSahel , match in programma oggi 12 agosto alle ore 18, non avrà diretta in chiaro e nessuna diretta tv e streaming è prevista per la coperta ...

Il Milan si prepara ad affrontare l'Etoile du Sahel nella sfida amichevole di questa sera. Ecco la probabile formazione di Pioli ...Tra pochi minuti, alle ore 18, il Milan scenderà in campo per un'amichevole al cospetto dell'Etoile du Sahel, club tunisino. Questa la formazione ...