Milan | De Ketelaere verso l'Atalanta | c'è la data delle visite mediche

(Di sabato 12 agosto 2023) In un mercato che si tinge di giallo tra il caso Samardzic e quello in Inghilterra sul futuro di Moises Caicedo, nei prossimi giorni si potrebbe...

ATALANTA DE- Questi i dettagli di Tuttomercatoweb.com : ' Nella notte agenti e Atalanta hanno trovato l'accordo per Charles De, fantasista delche è oramai da una ...La telenovela pare essere finita. Questa volta davvero. Si parla del trasferimento di Charles Dedalall' Atalanta : davano tutto per fatto ormai lo scorso venerdì, assicurando che entro il weekend si sarebbe chiuso. E invece niente, né sabato né domenica. Dunque le indiscrezioni: ...LE IPOTESI SCARTATE - In attesa di nuovi sviluppi sulla trattativa, l'avventura di dealè conclusa; dopo una stagione con 40 presenze totali - delle quali la maggior parte dalla ...

De Ketelaere Atalanta: giornata decisiva. La posizione del Milan Milan News 24

Una cessione pesante, quello di Sandro Tonali, e ben otto nuovi arrivi. Il post Maldini e Massara in casa Milan ha portato ad una sessione di mercato pirotecnica che ha rivoluzionato i reparti di cent ...L’ex portiere Angelo Pagotto approva la possibile cessione del belga. Angelo Pagotto ritiene che il mercato del Milan non sia finito; di seguito le sue dichiarazioni a MilanNews. “Secondo me il Milan ...