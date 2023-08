...sportivo del Cagliari Nereo, sempre in cerca di una prima punta. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta che il club sardo è in pressing per il giovane attaccante del...Di fatto, nelle ultime ore,avrebbe puntato gli occhi su due gioielli della Serie A. Si tratta di Andrea Petagna dele di Lorenzo Colombo del Napoli: per entrambi, finora, son state ......sportivo del Cagliari Nereo, sempre in cerca di una prima punta. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta che il club sardo è in pressing per il giovane attaccante del...

Milan, Bonato (DS Cagliari): “Colombo Un profilo che stiamo monitorando” Pianeta Milan

Colombo Cagliari, il Genoa di Alberto Gilardino è in forte pressing sulla punta centrale di proprietà del Milan di Cardinale Lorenzo Colombo resta una delle possibili frecce nell’arco del direttore sp ...Il Cagliari vuole Lorenzo Colombo ma il Genoa si è inserito nella trattativa per il centravanti del Milan: le ultime di mercato Il Cagliari è alla caccia di un nuovo attaccante da regalare a Claudio R ...