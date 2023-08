Migranti | centinaia di persone a Lampedusa | oltre 20 sbarchi in meno di 24 ore L’hotspot stipato di ospiti | sono oltre 2000

(Di sabato 12 agosto 2023)diarrivati, solo nelle ultime 24 ore, sulle coste italiane. Percorrendo il tratto di mare che separa il Nordafrica dalle prime isole sicilianesbarcati principalmente adovedi contrada Imbriacola è già saturo. Secondo gli ultimi dati,stati 24 glicomplessivi a. A bordo dei barchini, partiti dalle coste della Tunisia, c’erano 638. Tuttistati portati neldove, dopo l’ultimo gruppo di 760partito in mattinata in direzione Porto Empedocle per alleggerire il centro, rimanevano ancora1700. I ...

Altri sei barchini, con a bordo un totale di 143 migranti, sono stati agganciati e soccorsi nelle acque antistanti a Lampedusa dalle motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle. (ANSA) ...A Lampedusa il numero di sbarchi è elevatissimo, e il governo ha perfino chiesto alla nave di una ong di riportare i migranti in Tunisia ...