Migliorano le condizioni di Matteo Messina Denaro

ledel boss mafioso Matteo Messina Denaro operato martedì scorso nel reparto di chirurgia universitaria dell'ospedale dell'Aquila per una occlusione intestinale in seguito all'...commenta Ledi Matteo Messina Denaro: il boss, operato martedì nel reparto di chirurgia universitaria dell'ospedale dell'Aquila per una occlusione intestinale, sta meglio. Il capomafia ...L'AQUILA -ledel boss mafioso Matteo Messina Denaro operato martedì scorso nel reparto di Chirurgia universitaria dell'ospedale dell'Aquila per una occlusione intestinale in seguito all'...

Matteo Messina Denaro: migliorano le condizioni ma rimane ancora in terapia intensiva RaiNews

Migliorano le condizioni del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Operato martedì scorso nel reparto di chirurgia universitaria dell'ospedale dell'Aquila, il 61enne sta lottando contro un tumore al col ...Il boss mafioso sta lottando contro un tumore al colon. E' stato operato martedì scorso, per un'occlusione intestinale ...