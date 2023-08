Michelle Hunziker | nonna sempre più innamorata del nipotino | «Io e Cesare facciamo nanna in dolce compagnia»

Prima con un calciatore di Serie A e poi con Tomaso Trussardi , ex marito di. In queste ore l'ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata avvistata con Simone Bonaccorsi , ex ...... tra i quali quello che la vedeva alle prese con un flirt con Tommaso Trussardi , ex compagno della bella. Ma il gossip non ha mai pace, e dopo queste voci ora alcune indiscrezioni ...... per passare poi ai conti in tasca a Piero Chiambretti, al possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic (ma a Sanremo, non più a San Siro), amassimo e irreale esempio di Gilf (nonna che ...

Le foto della prima vacanza da nonna di Michelle Hunziker con la famiglia al gran completo Elle

Pranzo in famiglia tra Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Insieme a Porto Cervo in un nota pizzeria del posto, mamma e figlia hanno condiviso il pasto che però, pare abbia ...Nuovo gossip sull’ex gieffina che la vede in compagnia di uno dei modelli più famosi d’Italia, nonché ex partecipante del reality Temptation Island.