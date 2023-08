Michela Murgia | Vittorio Sgarbi | “Non sono ipocrita | diceva un sacco di m**chiate”

(Di sabato 12 agosto 2023) Di certonon è uno che le manda a dire. Questa volta fanno parecchio discutere le parole del critico d’arte, il quale non ha risparmiato parole dure commentando la scomparsa di, la scrittrice morta a causa di un tumore a soli 51 anni. Il sindaco di Arpino ha ricordato alcune sue affermazioni con cui non si trovava d’accordo, in una sorta di omaggio senza ipocrisia nei confronti dell’intellettuale sarda. Secondo, anche leidelle sciocchezze, come quelle che criticava ad altri. “Nonun, e nel rispetto che si deve a chi non c’è più, e ancor più a chi le ha voluto bene, devo dire che delladonna di cultura conservo un pessimo ricordo – ha scrittosu ...

- - >- Fotogramma . Cosa succede nel rapporto con la Chiesa quando un credente o una credente esprime pubblicamente dubbi e posizioni non allineate con il Magistero È una delle domande che ...Lo dice al Corriere della Sera Costanza Marongiu, madre della scrittrice. Il suo successo, "non mi ha meravigliato nemmeno un po',assomigliava anche a me.... "Dispiace che tu non abbia mostrato amore attento e affettuoso" di Chiara Pizzimenti Daria Bignardi ricorda: "Quando l'ho saputo stavo guardando le stelle" di Daria Bignardi Federica ...

Morte di Michela Murgia, addio alla scrittrice femminista. Oggi i funerali - I funerali alle 15.30 a Roma - I funerali alle 15.30 a Roma RaiNews

La morte getta un alone di rispetto sugli estinti. Chiunque abbia avuto idee forti, controverse, non condivise e scioccanti, una volta scomparso fa sì che anche i suoi detrattori chinino il capo. Non ...Roma, 12 agosto 2023 – Per una scrittrice, si dirà, è più facile. Le parole sono il suo mestiere. E restano, anche quando lei se ne va per sempre, come è successo a Michela Murgia. Con certe parole pe ...