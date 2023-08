Michela Murgia | un pensiero fluidissimo | nozze queer e funerale in chiesa

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 agosto 2023) È andata via molto in fretta, a 51 anni. Non si può dire nel nascondimento.era fatta così, non è stata una creatura tipo gazzella che corresse leggera senza scalpiccio di zoccoli pesanti. Si faceva notare. Ha voluto che anche il suo cammino verso la morte, e la morte per cancro, preannunciata con una drammatica intervista ad Aldo Cazzullo (6 maggio, Corriere della Sera), diventasse un rullo di tamburi, un po' allegro un po' mesto come il tema musicale di Nino Rota per l'Amarcord di Fellini. In questo modo ha avvolto le sue idee dal manto di sacralità che solo la maestà della morte può trasformare in statue marmoree intangibili, al punto che se le sfiori è sfregio incivile e ti trattano come quell'idiota svizzero che traccia il cuoricino sulle mura del Colosseo: vandalo, analfabeta, e nel nostro caso pure empio per vilipendio ...