Michela Murgia | un libro postumo in uscita?

(Di sabato 12 agosto 2023) Dopo la scomparsa diuscirà undella scrittrice e intellettuale sarda. Nello specifico, si parla di unconsegnato prima di morire, che affronta il tema della genitorialità e sarà pubblicato da Rizzoli. Ilin questione non ha ancora un titolo ufficiale, anche sene aveva proposti tre. Lo ha confermato Alessandro Giammei, sottolineando cheha lasciato molti altri scritti e progetti editoriali incompiuti ed è possiible che usciranno in libreria, in qualche forma. Alessandro Giammei, curatore dell’opera della scrittrice, che è anche uno dei figli d’anima di, ha spiegato: “ha scritto fino all’ultimo giorno della sua vita. Aveva un ...