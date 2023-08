Michela Murgia | “Non aspettate di avere il cancro” Video

Leggi su tuacitymag

(Di sabato 12 agosto 2023), scrittrice e attivista, morta l’11 agosto a causa di unche non le ha lasciato scampo, verrà ricordata per molte cose. Per la sua ostinazione nel combattere le battaglie che riteneva di civiltà, per il suo coraggio nel mettere la faccia e l’anima per ciò in cui credeva, prendendosene ogni responsabilità e pagando ogni conseguenza. La sua eredità di attivista lucida e ancora tanto scomoda, capace di portare all’attenzione del dibattito pubblico temi ampiamente affrontati nella realtà quotidiana della società ma comodamente lasciati in un angolo da chi ha il potere di prendere le decisioni, rimarrà come un lascito prezioso, un esempio a cui guardare sempre nei momenti in cui le battaglie che intraprendiamo ci sembrano troppo grandi, frustranti e incomprese....