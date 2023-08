Michela Murgia | l’ultimo saluto | “Ci ha insegnato che possibile amare nel dolore”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 12 agosto 2023) È una grande folla quella che aspettadavanti alla Chiesa degli Artisti, a Roma, per accompagnarla nel suo ultimo viaggio. Al funerale, celebrato da Don Walter Insero con padre Antonio Spadaro (gesuita, direttore della Civiltà Cattolica e molto vicino a Papa Francesco), ci sono gli amici e le amiche, c’è la sua famiglia queer, ci sono amiche e colleghe. Ma soprattutto ci sono centinaia di persone venute a salutare la scrittrice sarda, paladina dei diritti, scomparsa il 10 agosto per quel “cancro gentile” che aveva rivelato appena qualche mese fa. La 51enne, voce di tante battaglie sociali, ha raccolto intorno a sé, anche nella morte, tutt? coloro che, grazie alla sua vita spesa per gl? altr?, hanno trovato in lei un’amica, un’alleata, una cassa di risonanza di istanze di libertà e tutela, o semplicemente un modello di donna libera, vera, ...