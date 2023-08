Michela Murgia | le voci fuori dalla chiesa | “Ci lascia in eredità senso critico | letteratura stupenda e lotta”

Tantissima gente si è radunata davanti alla Chiesa romana dove si svolgono le esequie della scrittrice, morta giovedì a 51 anni. Presenti i suoi figli d'anima e personalità come Roberto Saviano, ...AGI - Si svolgono in una Roma infuocata i funerali della scrittrice, scomparsa giovedì a 51 anni uccisa da un tumore. Sono in tanti che hanno deciso di sfidare questo caldo torrido per darle l'ultimo saluto , tra amici, follower, turisti curiosi, ma ...Una grande folla si è riunita a Roma per l'ultimo saluto a. I funerali della scrittrice, morta il 10 agosto all'età di 51 anni , si svolgono alla Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti. Poco prima delle 15 il feretro è ...

I funerali di Michela Murgia, migliaia in piazza del Popolo - La diretta - La diretta RaiNews

Roma, 12 ago. (askanews) - Un lunghissimo e commosso applauso ha accolto il feretro di Michela Murgia, all'arrivo in piazza del Popolo, dove nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (la Chiesa ...Oggi alle 15.30 a Roma l’ultimo saluto a Michela Murgia, la scrittrice di Cabras morta due giorni fa a 51 anni. Il funerale… Leggi ...