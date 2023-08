Michela Murgia | lacrime | applausi e ' Bella Ciao' ai suoi funerali

(Di sabato 12 agosto 2023) Idi, la scrittrice scomparsa giovedì all'età di 51 anni, si sono svolti nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma, conosciuta come la Chiesa degli artisti. All'...

I funerali di, la scrittrice scomparsa giovedì all'età di 51 anni, si sono svolti nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma, conosciuta come la Chiesa degli artisti. All'interno della Chiesa ...Aveva invitato tutti coloro che avevano e hanno condiviso il comune sentire dia presentarsi in piazza del Popolo. E, a giudicare la moltitudine di persone accorse davanti alla Chiesa degli Artisti di Roma per i funerali della scrittrice, sono stati in tanti ad ...La saluto e la ringrazio a nome di una comunità molto ampia: quella degli italiani', ha detto il regista Paolo Virzì al termine dei funerali della scrittrice. xc5/ads Condividi questo ...

I funerali di Michela Murgia, migliaia in piazza del Popolo - L'uscita del feretro portato dai familiari e da Saviano, la folla canta "Bella Ciao" - L'uscita del feretro portato dai familiari e da Saviano, la folla canta "Bella Ciao" RaiNews

Appena finita il funerale, e poco prima che uscisse il feretro, i tanti presenti davanti la chiesa degli artisti hanno intonato 'Bella Ciao'.«È difficile adesso parlare di lei al passato, così ne parlerò al futuro». Comincia così il discorso di Chiara Valerio, scrittrice e amica di Michela ...