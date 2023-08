Michela Murgia | il sacerdote che celebra i funerali alla Chiesa degli artisti a Roma | Ha fatto tante battaglie

... la scalinata gremita da una folla silenziosa a rendere l'ultimo omaggio a, alla chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. Famiglie arcobaleno, giornalisti, rappresentanti del ...Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro della scrittricealla Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come chiesa degli Artisti a Roma, dove alle 15,30 si celebreranno i funerali. Sulla bara, al posto dei fiori recisi non amati dall'...Un applauso commosso durato dieci minuti ha accompagnato l'arrivo del feretro die l'ingresso all'interno della Chiesa degli Artisti per l'ultimo saluto alla scrittrice sarda, scomparsa a 51 anni. Sul feretro una composizione di macchia mediterranea sarda. A ...

I funerali di Michela Murgia, migliaia in piazza del Popolo - La diretta - La diretta RaiNews

Negli ultimi mesi il nome di Lorenzo Terenzi, attore, regista e musicista è stato legato indissolubilmente a quello di Michela Murgia più che al suo lavoro. Terenzi, infatti, è il marito della ...Michela non ha mai avuto timore di testimoniare la sua fede». È questo uno dei passaggi principali dell’omelia che don Walter Insero ha pronunciato ai funerali di Michela Murgia, nella Chiesa degli ...