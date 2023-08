Michela Murgia | i funerali sabato 12 agosto a Roma nella Chiesa degli Artisti

(Di sabato 12 agosto 2023) (Adnkronos) – Idella scrittrice, morta ieri all’età di 51 anni dopo una lunga malattia, avranno luogo12alle 15,30, in piazza del Popolo, a. Malata da tempo, la scrittrice a maggio aveva annunciato di avere un tumore al quarto stadio e ormai “mesi di vita”. Ma, aveva confidato in una lunga intervista ad Aldo Cazzullo per il ‘Corriere della Sera’, “non ho paura della morte. Ho vissuto dieci vite. Ho fatto cose che la stragrande maggioranza delle persone non fa in una vita intera. Cose che non sapevo neppure di desiderare. Ho ricordi preziosi”.era nata a Cabras in provincia di Oristano il 3 ...

La scrittrice morta ieri all'età di 51 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia avrà luogo alle 15,30 I funerali della scrittrice, morta ieri all'età di 51 anni dopo una lunga malattia, avranno luogo sabato 12 agosto alle 15,30 nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, a Roma. Leggi anche E' morta...è stata una protagonista del dibattito culturale e politico degli ultimi decenni. Ha vinto il premio Campiello con il suo romanzo Accabadora , ha avuto dei programmi in Rai, ha scritto ...Dall'"Accabadora" al tumore fatale, passando per le nozze queer L'ultima pagina della vita di, durata soltanto un anno in più di mezzo secolo, si è chiusa oggi all'età di 51 anni: era nata a Cabras in provincia di Oristano il 3 giugno del 1972. Una vita che, prima di darle la ...

Michela Murgia morta, i messaggi di cordoglio. Meloni: «Combatteva per le sue idee, diverse dalle mie».... Corriere della Sera

L'autrice di "Accabadora" aveva 51 anni. Attivista per i diritti della comunità Lgbtqi+, legata alla sua formazione cattolica, a maggio aveva rivelato di soffrire di un cancro ai reni ...Se n’è andata oggi Michela Murgia, aveva 51 anni. Era malata da tempo e aveva rivelato in un’intervista ad Aldo Cazzullo per il Corriere lo scorso maggio di essere affetta da un carcinoma renale al qu ...