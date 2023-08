Michela Murgia | folla per i funerali a Roma Saviano | Non ci ha fatto pesare suo dolore

(Di sabato 12 agosto 2023) Una grandesi è riunita aper l'ultimo saluto a. Idella scrittrice, morta il 10 agosto all’età di 51 anni, si sono svolti alla Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti. Dopo la cerimonia, il feretro nella piazza davanti alla chiesa è stato accolto da un lunghissimo applauso, diventato un'ovazione, e da un coro "". In chiesa i figli d'anima die grandi amiche e colleghe come Chiara Valerio, Chiara Tagliaferri e Teresa Ciabatti. Presenti anche Paolo Repetto, Elly Schlein, Sandro Veronesi e Lella Costa. Comosso il ricordo di Roberto: "Ha protetto tutti fino alla fine. Anche nei suoi ultimi atroci momenti non ci ha...

Un'ammiratrice espone lo striscione 'God save the queer', la scritta cheaveva sull'abito di nozze. Tra gli omaggi floreali una composizione verde con il mirto e la corona di Roma ...... in attesa dell'uscita del feretro, ha intonato 'Bella ciao' Il feretro accolto da un lungo applauso, la scalinata gremita da una folla silenziosa a rendere l'ultimo omaggio a, alla ...Una piazza del Popolo piena nonostante il caldo soffocante, 33 gradi e sole a picco, per assistere ai funerali nella Chiesa degli Artisti di, celebrati da don Walter Insero. Un parterre commosso formato da molti giovani, ma anche da persone di mezza età, ha salutato l'arrivo del feretro con un lungo applauso, tra ventagli e ...

