Michela Murgia e la coerente antipatia contro il mondo ' Diversa' ma dentro uno sbiadito politicamente corretto

Uno dei momenti più belli e toccanti della cerimonia funebre nella chiesa degli Artisti, lo scambio del segno della pace. I figli disi abbraccianoIl feretro diesce dalla Chiesa degli artisti dove si è appena svolto il funerale, salutato da un lungo applauso e dalla canzone Bella ciao da parte delle centinaia di persone assiepate fuori sulla ...Il discorso di Roberto Saviano al funerale di

I funerali di Michela Murgia, migliaia in piazza del Popolo - L'uscita del feretro portato dai familiari e da Saviano, la folla canta "Bella Ciao" - L'uscita del feretro portato dai familiari e da Saviano, la folla canta "Bella Ciao" RaiNews

Roma, 12 ago. (askanews) - Lo scrittore Roberto Saviano ha voluto ricordare l'amica e collega Michela Murgia sia in chiesa durante il funerale che fuori al termine della funzione religiosa. "Michela s ...La scomparsa di Michela Murgia, attesa a Mantova in settembre per la ventisettesima edizione di Festivaletteratura, lascia un profondo segno di sgomento in chi ha avuto… Leggi ...