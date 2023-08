Meteo per il Weekend | Anticiclone in Espansione | Caldo in Aumento e Possibili Temporali

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 12 agosto 2023) Roma - L'alta pressione si sta rafforzando progressivamente nel corso del fine settimana, creando condizioni stabili e un gradualedelle temperature. Tuttavia, è necessario fare attenzione a eventualiche potrebbero interessare le regioni montane. La situazione attuale prevede un rafforzamento dell'nelle regioni centro-meridionali europee, garantendo un fine settimana prevalentemente soleggiato e stabile in Italia. Le temperature aumenteranno costantemente e domenica potrebbe verificarsi unlocalmente intenso, in particolare nelle zone della Val Padana centro-occidentale, Toscana e Sardegna. Nonostante la stabilità anticiclonica, vi è latà diche si svilupperanno nel pomeriggio in prossimità delle Alpi, con maggiore probabilità ...