Meteo | le previsioni in Campania per sabato 12 agosto 2023

(Di sabato 12 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,12. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4165m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4329m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da ...

Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore Sabato 12 agosto 2023 Mattinata stabile e soleggiata ovunque. Nel pomeriggio non si esclude qualche isolato temporale ...Reggio EmiliaReggioreggio emiliaLeper Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per sabato 12 agosto 2023. L'influsso di un campo di alte pressioni garantirà in tutta l'Isola tempo stabile e soleggiato. I venti saranno ...

Meteo: fine Agosto, è appena arrivata una notizia sorprendente, gli ultimi aggiornamenti iLMeteo.it

Caldo e afa in aumento per la settimana di Ferragosto, niente a che vedere con le cifre record di luglio: ecco le previsioni meteo ...Ponte di Ferragosto su Napoli e Campania all’insegna del sole, ma con temperature non più sopra i 31-32 gradi di valori massimi ...