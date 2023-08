Meteo | le previsioni di Ferragosto | ondata di calore con gli stessi eccessi di luglio

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 12 agosto 2023) Da domenica 13 agosto prenderà il via la primadi caldo di questo mese,che potrebbe vedere particolari picchi di intensità su molte aree del nostro Paese. Come nelle migliori tradizioni,sarò soleggiato e caldo grazie alla presenza dell’anticiclone africano che potrebbe stazionare sull’Italia per molti giorni