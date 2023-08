MERCATO MILAN E TOP NEWS – Tra possibile uscite e l’attaccante

... non ha nascosto le sue preoccupazioni : ' Perché tutte queste difficoltà sulLe risposte ... NEWS E TRATTATIVE LIVE JUNIOR MESSIAS al GENOA (dal) Il brasiliano lascia ile diventa ...I rossoneri guardano al centrale del Norwich Omobamidele, Mourinho aspetta Zapata e su Zaniolo il Galatasaray tiene duro... Il riassunto delle notizie più importanti della giornata di calciomercato...un altro nigeriano altrettanto forte" Mg Napoli 18/04/2023 - Champions League / Napoli -/ ... che praticamente gestisce tutti gli obiettivi didella lega saudita. Qualsiasi giocatore ...

Mercato Milan, rischia di saltare Samardzic all'Inter Le ultime Milan News 24

Il Genoa di Gilardino è pronto a imbastire un duello di mercato con il Cagliari: nel mirino Colombo, Next Gen del Milan, che piace tanto a Gilardino ...Milan, sono arrivate importantissime indiscrezioni in merito ad ulteriori contatti per Lukaku. Vediamo qui di seguito in dettaglio.