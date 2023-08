Mercato Juventus | con Bonucci volano gli stracci

Leggi su 11contro11

(Di sabato 12 agosto 2023) Ildellaè alla prese con il caso. Come ogni anno, ladeve affrontare le difficoltà dovute agli esuberi, difficili da piazzare o per gli elevati ingaggi, come Alex Sandro e Rugani o perché giocatori con un passato di problemi fisici, come Kaio Jorge e Pjaca. Per alcuni, come Alex Sandro e Rugani, non completamente fuori dal progetto tecnico, i giocatori sono ancora in rosa e a disposizione dell’allenatore. Per Rugani, in scadenza a fine anno, si prospetta addirittura un rinnovo sicuramente con ingaggio in ribasso. Per Caio Jorge si cerca una soluzione per testare le condizioni dopo in grave infortunio, cioè una squadra che gli conceda fiducia e minutaggio senza però perdere il controllo del giocatore. Bisogna ammettere che quest’anno la dirigenza bianconera si sta muovendo con un ...