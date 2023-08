Meloni risponde a Bonaccini sulla ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna Il sindaco di Ravenna alla premier | “Torni qui”

... presentatosi compatto questa mattina in occasione della conferenza stampa tenutasi in città, ad un centro sinistra che solo due giorni fa ha convocato la stampa per attaccare il governo, ......per gli anni dal 2021 al 2027 - dice la consigliera regionale del Pd Lia Montalti che...- è l'invito dell'esponente del Pd rivolta sempre a Buonguerrieri e Biguzzi - cosa pensa di fare...... impegnati com'erano tutti i lettori a concentrarsi sulle cose più da card di Instagram, il fascismo dellae altre titolabilità. Cazzullo le chiede di Cossiga, Murgiacosì: "Mi è ...

Meloni risponde a Bonaccini e Sindaci: no su tutta la linea. Michele ... ravennanotizie.it

«Il governo ha già stanziato 4,5 miliardi per la ricostruzione delle zone alluvionate e questa iniziativa non si esaurisce qui. Uno degli obiettivi dell’Esecutivo è anche quello, oltre alla messa in ...Botta e risposta a distanza tra Governo e istituzioni locali. Meloni scrive a Bonaccini: "Già stanziati 4,5 miliardi. Polemica inutile". De Pascale: " La sua una visione surreale" ...