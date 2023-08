Meloni parla di salario minimo | la Schlein pensa a De Angelis

...ricompatta tutta la destra ogni volta che. ...lascia la sinistrastucco: la strada per ... la strada per ilminimo...Giorgia, che al riguardo ha depositato un testocentinaiapagine. E adesso la premier vuole investire della questione il CNEL per dare il suo contributo ad una legge sul......assicurando comunque che l'obiettivo è quello'salari più ricchi'. L'introduzione lascia perplesse le opposizioni. Per lailminimo può diventare 'controproducente' La premier...