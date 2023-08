Maurizio Costanzo | parla la figlia Camilla | “Maria de Filippi unica | solo lei ci è riuscita con papà”

Yet it was Francesco Geraci himself who had informed the prosecutors of the Mafia's plan to kill Judge Giovanni Falcone and journalist. In this plan, Matteo Messina Denaro had a ...Vergassola è il comico spezzino più volte ospite in programmi comeShow, Mai Dire Gol, Quelli che il calcio e Zelig, arrivando quest'anno a Pechino Express, in compagnia della ...'Papà è stato prima di tutto il suo lavoro. Non ho mai conosciuto nessuno con una passione così grande per il proprio mestiere': Camillaha ricordato suo padresulle pagine di Repubblica . 'Credo sia il motivo per cui tutti quelli che gli hanno voluto bene, gli hanno sempre perdonato le tante assenze e le distrazioni -...

Camilla Costanzo: Solo Maria De Filippi sapeva convincere mio padre Maurizio ad andare in vacanza Fanpage.it

I funerali della scrittrice Michela Murgia, scomparsa giovedì a 51 anni , si terranno alle 15:30 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma, la chiesa degli artisti. Celebrerà la funzione don ...Maurizio Costanzo, noto giornalista e conduttore televisivo scomparso lo scorso febbraio, viene ritratto dalla figlia Camilla in un'intervista intima e ricca di aneddoti personali rilasciata a "Repubb ...