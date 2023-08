Mattarella | “Ricordare strage di Sant’Anna è un dovere”

... ha detto il presidente della Repubblica Sergio. "Un luogo di memoria, di dolore immenso,... "E' un dovere per la nostra comunitàquanto avvenne settantanove anni or sono a Sant'Anna ...'Un luogo di memoria, di dolore immenso, insensato e ingiustificabile - continua- ... 'È un dovere per la nostra comunità - prosegue il capo dello Stato -quanto avvenne ...... Sergio, in occasione del 79° anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Per il Capo dello Stato, "è un dovere per la nostra comunitàquanto avvenne settantanove anni or ...

Il 12 agosto del 1944 le SS, con la complicità dei fascisti, uccisero 560 civili nella frazione di Sant'Anna di Stazzema, in provincia di Lucca. I tedeschi prima dichiararono la zona 'sicura' p ...Il 12 agosto 1944 è una data che si insinua nel cuore dell'Italia come un marchio indelebile di dolore e orrore: a Sant'Anna di Stazzema, una pittoresca frazione nel comun ...