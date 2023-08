Matrimoni | infanzie violate e «disonori»

(Di sabato 12 agosto 2023) Gli studi sulo medievale hanno trovato nel tempo interpreti prestigiosi: ricordiamo almeno quelli di Georges Duby sull’affermazione di un nuovo tipo di sposalizio promosso dalla Chiesa nei secoli centrali, first appeared on il manifesto.

Natalità e matrimoni a picco, la soluzione del governo: «Appuntamenti al buio per i single» leggo.it

Il Paese asiatico da tre anni ha il tasso di natalità più basso del mondo. Così alcune città stanno organizzando eventi che aiutano a far conoscere le persone single della zona per incoraggiare la ...In Corea del Sud, da più di tre anni ormai, il tasso di natalità è crollato a picco. Le coppie non si sposano più e il numero di nuovi bambini è ogni ...