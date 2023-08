Masters 1000 Toronto | Sinner va a caccia della finale contro l’americano Paul

Leggi su sportface

(Di sabato 12 agosto 2023) Jannik, pur non esprimendo il proprio miglior tennis, ha battuto in tre set il veterano francese Gael Monfils e si è qualificato per il penultimo atto deldi2023. Tante le note positive per l’altoatesino, che ha raggiunto la quinta semiin carriera (la quarta stagionale) in un torneo di questa levatura e si è andato a posizionare in maniera decisa alla quarta posizioneRace. I motivi per continuare a sognare ci sono tutti. Dall’altra parterete, infatti, troverà lo statunitense Tommy, che nel clamore generale ha sbarrato la strada allo spagnolo Carlos Alcaraz. L’occasione è enorme per l’azzurro che, in caso di successo sul giocatore a stelle e strisce, andrà a contendersi il titolo con uno tra ...