Masters 1000 Toronto | Sinner | “È bello avere la possibilità di giocare un’altra partita importante”

(Di sabato 12 agosto 2023) Jannikper la quarta volta in stagione è in semifinale in une aspera di conquistare il titolo piùdella sua giovane carriera. “Èladidomani”, ha spiegato l’azzurro al termine del successo ai danni di Gael Monfils nei quarti. “Ho già avuto molti tornei in cui sono arrivato così in fondo, quindi sono felice di arrivarci di nuovo, ora spero di fare meglio. Domani sarà un problema diverso, un avversario diverso, con Paul che arriva con molta fiducia. Ha battuto il numero 1 del mondo, quindi sarà unamolto difficile”, ha assicurato Jannik. SportFace.

... ma è chiaro che speri di andare oltre' Jannik Sinne r supera Gael Monfils e ora ha forse davanti a sé l'occasione più ghiotta della carriera per vincere il suo primo: in semifinale a ...Carlos Alcaraz , il numero uno del mondo, è caduto, Jannik Sinner è in semifinale. A Toronto, Canada,. Sempre più sorprese, nei più importanti tornei dell'Atp. Dunque, il tennista azzurro ha sconfitto Gael Monfils , il signor Svitolina, che era in settimana di grazia e, quando lo è, sono ...Jannik Sinner conquista la semifinale deldi Toronto. Il 21enne altoatesino " numero 8 del mondo " ha battuto in tre set il 36enne francese Gael Monfils con il punteggio di 6 - 4 4 - 6 6 - 3, in due ore e 24 minuti. Sinner, ...

Un colpo quasi 'illegale' In un momento prolungato di difficoltà, nel quale non riusciva praticamente a esprimere un buon livello di tennis, Carlos Alcaraz ha tirato fuori il coniglio dal cilindro e ...Jannik Sinner ha battuto il francese Gael Monfils conquistando l’accesso alle semifinali del Masters 1000 di Toronto. L’altoatesino, testa di serie numero 7 del torneo, si è imposto in tre set con il ...