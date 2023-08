Masters 1000 Toronto 2023 | Sinner supera l’ostacolo Monfils e vola in semifinale Ora c’è Tommy Paul

(Di sabato 12 agosto 2023) Jannikè inaldi. L’attuale numero otto del ranking mondiale sconfigge con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 dopo più di due ore di gioco Gaele per la quarta volta nel corso di quest’anno solare (in precedenza ci era riuscito a Indian Wells, Miami e Monte-Carlo) è tra i migliori quattro in un torneo di questa caratura. Un match sulla carta tutt’altro che scontato, contro unche anche in questi giorni ha dimostrato di poter assolutamente competere ancora a questi livelli quando il fisico glielo permette. Jannik ha dovuto sudare, è andato incontro ad un unico passato a vuoto che gli è costato il secondo set, ma alla fine è riuscito a rispettare il pronostico nonostante abbia terminato l’incontro con dieci colpi vincenti ...

Sinner raggiunge per la quinta volta la semifinale di un. Lo fa al termine di un match caratterizzato da lunghi duelli da fondo. In totale, 32 punti sono arrivati dopo scambi con almeno ...Jannik Sinner conquista la semifinale aidi Tornonto battendo in 2 ore e 23 di gioco il francese Gael Monfils con un punteggio 6 - 4 4 - 6 6 - 3. L'azzurro dovrà ora vedersela ora con l'americano Tommy Pau che ha battuto a ...TORONTO (CANADA) - Jannik Sinner supera il francese Gael Monfils e conquista l'accesso alle semifinali deldi Toronto . L'altoatesino, testa di serie numero 7 del torneo e ottavo giocatore del mondo , si impone in tre set con il punteggio di 6 - 4, 4 - 6, 6 - 3 contro il classe 1986 nativo di ...

Sinner-Murray, Master 1000 di Toronto: Jannik ai quarti senza giocare Corriere della Sera

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Jannik Siner vola in semifinale nel tabellone del torneo ATP Masters 1000 di Toronto 2023: l'azzurro, numero 7 del seeding, piega in tre set il transalpino Gael Monfils, nel main draw grazie al rankin ...