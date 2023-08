Masters 1000 Cincinnati 2023 | Arnaldi subito out nelle qualificazioni

(Di sabato 12 agosto 2023) Stop al primo turno delleper Matteoneldi. Dopo il buon secondo turno a Toronto, l’azzurro parte bene ma cede alla distanza a Corentin Moutet: 4-6 6-0 6-2 il risultato di un match a due volti per il numero 66 al mondo. Chiuso il primo set con un break nel decimo gioco,e Moutet tornano negli spogliatoi a causa di uno scroscio di pioggia e, al rientro dopo poco più di 1 ora, la musica cambia completamente. Matteo manca una palla dell’1-0 nel gioco inaugurale e incassa un pesantissimo 6-0, prova a rimettersi in carreggiata nella frazione decisiva ma smarrisce la battuta sull’1-1 ancora una volta senza concretizzare il vantaggio interno e vede scappar via il francese, che chiude senza troppi problemi sul ...

Jannik Sinner Jannik Sinner disputerà la quinta semifinale in un torneo, la quarta della stagione, al National Bank Open. L'altoatesino ha superato il grande momento di difficoltà vissuto nella parte centrale del secondo set e ritrovato il suo tennis nel ...Jannik Sinner ha una grossa occasione di vincere il primodella carriera in quel dii Toronto. Immaginando di superare Gael Monfils, l'altoatesino sembrava destinato a uno scontro da brividi in semifinale con Carlos Alcaraz . Invece il numero uno ...Sul suo cammino si presenterà stasera Alejandro Davidovich Fokina in un match che decreterà il primo finalista deldi Toronto. "Sono molto orgoglioso del modo in cui ho mantenuto la ...

Masters 1000 Toronto: Sinner batte Monfils e vola in semifinale, c'è Paul e non Alcaraz LiveTennis.it

Con Alcaraz e Medvedev già eliminati ai quarti, Jannik Sinner questa notte ha la possibilità di raggiungere la sua terza finale in un Master 1000 ...Archiviata la cerimonia del sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Cincinnati. Il Western and Southen Open, che andrà in scena a partire dalla prossima settimana, vedrà sfidarsi sui ca ...